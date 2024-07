Lazio, un dettaglio sul contratto di Tchaouna è clamoroso

Sul contratto dicon laspunta una clausola rescissoria monstre da 55 milioni. Il dettaglio è spuntato ieri in via ufficiosa, non essendoci riferimenti in tal senso sul comunicato ufficiale del club, ma in poco tempo ha fatto il giro del web: si tratta infatti di un record per l'era Lotito. Negli utlimi anni mai erano state concordate cifre simili in sede di trattative con i procuratori dei giocatori.Loum Tchaouna è un classe 2003, nato in Chad, ma naturalizzato francese. E proprio al di là delle Alpi è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti. La Salernitana lo aveva prelevato un anno fa dallo Stade Rennes e nella scorsa stagione è stato uno dei pochi ad emergere nel contesto disastroso della squadra granata, alla fine retrocessa da ultima in classifica.ma soprattutto tanti apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori. Non ultimo l'ex ds dei salernitani, Sabatini, che è certo della futura esplosione e consacrazione defintiva del ragazzo. Evidentemente lo è anche la Lazio, che avendolopunta ad assicurarsi una plusvalenza senza precedenti.