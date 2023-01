Dalla Spagna sono rimbalzate ieri alcune voci di un possibile approdo di Isco alla Lazio. L'ex Real Madrid, classe '92, svincolatosi poche settimane fa dal Siviglia, è in cerca di una nuova sistemazione. Da Formello però sono arrivate secche smentite su ogni possibile contatto per il centrocampista. I biancocelesti sono coperti numericamente in quella zona di campo. Le priorità restano il terzino sinistro e il vice-Immobile.