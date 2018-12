Un altro ex Lazio della banda Cragnotti in panchina. Dopo Conceicao al Porto, prossimo avversario della Roma, Nesta al Perugia, la lunga carriera di Sinisa Mihajlovic e Mancini, Veron giocatore-dirigente, Almeyda, i successi di Simeone, lo stesso Inzaghi alla Lazio, sarà un ex attaccante a provare l'avventura in panca. Tocca ad Hernan Crespo, che guiderà il Banfield, in Primera Division argentina. Lo ufficializza lo stesso club biancoverde: “Sono felicissimo di essere qui” ha dichiarato Crespo ai media locali. “Sono qui perché è un club perfetto, formato da gente seria. Il mio obiettivo è di dare un’identità alla squadra. È fondamentale, è tutto. Cercheremo di attaccare ma di fare in generale buon calcio. La cosa deve essere chiara: giocheremo per vincere, anche se non esiste il manuale del perfetto campione“.