Le statistiche di Scamacca con l'Albania

Non ha segnato, ma. Dopo la partita vinta 2-1 contro l'Albania di Sylvinho l'attaccante dell'Atalanta è il giocatore che ha tirato di più in porta, stesse conclusioni di altri due giocatori di Spalletti: 3 tiri verso Berisha, come anche Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa. Non solo, con sei palloni toccati in area avversaria, Scamacca ha toccato il record personale in una singola partita ufficiale giocata con la maglia azzurra.

- L'Italia è partita subito bene nella prima partita di Euro 2024; o meglio, l'inizio non è stato un granché: gli Azzurri erano andati sotto dopo una manciata di secondi per un gol di Bajrami - gol più veloce nella storia della competizione -. Nella ripresa la nazionale di Spalletti ha gestito il vantaggio, rischiando il pareggio negli ultimi minuti salvata da una bella parata di Donnarumma.- Il prossimo impegno degli Azzurri è il programma giovedì 20 giugno alle 21 contro la Spagna, che nella prima giornata ha battuto la Croazia con un secco 3-0.: l'attaccante dell'Atletico Madrid - potrebbe tornare in Italia in estate, la Roma ci pensa - è uscito dopo poco più di un'ora per una botta alla caviglia. Al momento dovrebbe partire regolarmente dal primo minuto, ma in questi giorni verranno effettuati nuovi test per capire se sarà a disposizione.