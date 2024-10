AFP via Getty Images

Lecce, i convocati per la Fiorentina

un' ora fa



Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha reso noto l'elenco dei convocati per la partita di domani pomeriggio alle 15 contro la Fiorentina al Via del Mare. Fra i giallorossi, rientrano in squadra Banda, Sansone e Kaba. Restano a casa invece Bonifazi, Berisha, Hasa, Burnete e Marchwinski.



Di seguito la lista dei convocati:



Portieri: ⁠Borbei, ⁠Falcone, Früchtl, ⁠Samooja



Difensori: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Pelmard



Centrocampisti: ⁠Coulibaly, Kaba, ⁠McJannet, Oudin, ⁠Pierret, Rafia, Ramadani



Attaccanti: Banda, Dorgu, Krstović, Morente, ⁠Pierotti, Rebić, Sansone