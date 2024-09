Lecce, le pagelle di CM: Gaspar e Baschirotto sono insuperabile, Krstovic sfortunato

Getty Images

è di fatto uno spettatore non pagante della partita. Non deve compiere nessuna parata di rilievo e si limita a svolgere l’ordinaria amministrazione.attento in fase difensiva, non concede mai il cross semplice agli avversari.vince il duello con un avversario tosto da affrontare come Zapata. Il difensore giallorosso riesce a contenere come meglio non potrebbe il centravanti avversario che, quest’oggi, non lo si vede praticamente mai.: se Gaspar è bravo a limitare Zapata, lui fa lo stesso con Adams. Sempre attento e concentrato negli interventi, non si fa praticamente mai superare dagli avversari.

quando ne ha la possibilità sia fa vedere in fase offensiva ma è bravo anche in quella difensiva. Non commette errori ed è sempre puntuale negli interventi.buona partita in mezzo al campo. Riesce spesso ad arrivare prima degli avversari sulle seconde palle e a farle sue.nel primo tempo commette due falli in pochi minuti, per il primo viene ammonito, per il secondo graziato: per non correre rischi Gotti all’intervallo lo sostituisce. La sua prestazione era stata comunque buona.(Dal 1’ s.t.si fa valere in mezzo al campo)

: viene spesso coinvolto nelle azioni offensive del Lecce e con la sua tecnica e la sua fantasia riesce a creare più di un problema alla difesa del Torino e, in particolare, a Masina.(Dal 25’ s.t.meno pericoloso rispetto al compagno che sostituisce ma prestazione comunque positiva)è uno dei più vivaci nel Lecce. Sempre pericoloso quando prende palla sulla trequarti dove i difensori del Torino non riescono mai a contenerlo. Cala un po’ nel corso del secondo tempo.(Dal 25’ s.t.: positivo il suo ingresso)l’ingresso di Walukiewicz al posto dell’infortunato Vojvoda nella difesa del Torino lo agevola. Il croato riesce a sfruttare la maggior velocità rispetto all’avversario e più volte riesce a superarlo.

(Dal 15’ s.t.: dà nuova vivacità al reparto offensivo del Lecce e crea più di un pericolo alla difesa del Torino)sfiora più volte il gol con le sue conclusioni da ogni posizione e non lo trova solamente o per una questione di centimetri o per via delle ottime parate di Milinkovic-Savic. Buona comunque la sua prestazione.il suo Lecce avrebbe meritato di rientrare in Puglia con due punti in più per quanto prodotto. Ottima la prova in fase difensiva, dove non concede nulla al Torino, manca solo un po’ di pressione in fase offensiva.