Lecce, riflessioni in corso su Gotti: chi può sostituirlo in caso di esonero

Difficile digerire una sconfitta per 0-6 in casa. Difficilissimo.. La quarta consecutiva considerando anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Sassuolo; da inizio stagione, il Lecce ha vinto una sola partita in Serie A in casa con il Cagliari; per il resto ha totalizzato due pareggi e cinque sconfitte che l'hanno fatto scivolare al terz'ultimo posto in piena zona retrocessione.- Una situazione complicata che ha portato la società a fare delle riflessioni sulla posizione di Luca Gotti: i vertici del club insieme alla dirigenza stanno valutando l'operato dell'allenatore e potrebbero prendere la strada dell'esonero con l'obiettivo di dare una scossa alla squadra. Se dovesse essere allontanato, come possibile sostituto secondo Dazn piace l'ex Udinese e Verona Gabriele. Altri profili accostati al Lecce sono quelli di Leonardo, Davidee Aurelio

- L'avventura di Gotti al Lecce è iniziata a marzo scorso, quando i giallorossi hanno puntato su di lui per sostituire D'Aversa esonerato dopo la testata all'attaccante del Verona Thomas Henry.. In questa stagione però le cose non stanno andando benissimo, i risultati non arrivano e l'allenatore fatica a trovare una squadra. Così Corvino e la società stanno valutando l'esonero, lo 0-6 con la Fiorentina può diventare decisivo.