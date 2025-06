Lecce, ufficiale: Giampaolo non è più l'allenatore dei salentini

Getty Images

Come si legge nel, ", a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali".viene ingaggiato dal Lecce l'11 novembre del 2024, con la squadra terzultima in Serie A, subentrando all'esonerato Luca Gotti. Il 25 novembre al debutto vince contro il Venezia per 0-1. Con la vittoria all’ultima giornata in casa della Lazio (0-1) il Lecce di Giampaolo ottiene la salvezza piazzandosi al quartultimo posto con 34 punti: è, che mai avevano centrato l'obiettivo di salvarsi in massima divisione per tre stagioni consecutive.

Giampaolo chiude l'esperienza al Lecce con un bilancio di 6 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte.