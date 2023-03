Jannik Vestergaard, difensore del Leicester City, si è sfogato sui social per via del suo scarso impiego nei Foxes. Il club inglese, come riportato da The Athletic, ha deciso di prendere provvedimenti mettendo il danese sul mercato. Il suo valore attuale è di 7 milioni di euro, molto lontano dai 17 pagati al Southampton per il trasferimento.