L'extratime Innovation Tour fa tappa a Roma: nuove tecnologie applicate al calcio

All'interno dell'evento Social Football Summit in programma a Roma, è prevista la seconda tappa dell'Innovation Tour di Extratime Almaviva, la startup competition organizzata da SFS in collaborazione con Almaviva. Dopo la tappa di Torino, il 25 ottobre alle ore 15 allo Stadio Olimpico verranno illustrate le modalità di partecipazione alla Social Fooball Summit Extratime Almaviva, offrendo alle startup selezionate l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a esperti del settore, investitori e leader dell’innovazione.



L'OCCASIONE PER PRESENTARE INNOVAZIONI - Sarà una vetrina importante per mettere accendere i riflettori su idee innovative, costruire connessioni strategiche e accedere a risorse fondamentali per far crescere la propria impresa nel settore dello sport tech. Oltre alla presentazione della competition, l’evento offrirà approfondimenti sulle più recenti tecnologie applicate al calcio e nuove opportunità di business in uno dei mercati più dinamici a livello globale.

- Ecco quali sono le tappe dell'Extratime Innovation Tour, al quale si può partecipare dopo essersi registrati:– Torino, Allianz Stadium (Legends Club)– Roma, Stadio Olimpico– Palermo, Stadio Renzo Barbera