Ligue 1: debutta Rabiot, e il Marsiglia di De Zebi va ko

Prima sconfitta in Ligue 1 per Roberto De Zerbi. Dopo quattro vittorie e un pareggio, alla sesta giornata del massimo campionato francese il Marsiglia guidato dall'allenatore italiano perde per 1-0 sul campo dello Strasburgo e resta fermo a quota 13 punti, al terzo posto della classifica, mentre il Paris Saint Germain e il Monaco, entrambi vittoriosi, salgono a quota 16 punti.



Da notare come il primo ko stagionale da parte del Marsiglia di Roberto Zerbi arriva nella serata del debutto da parte di Adrien Rabiot, l'ex centrocampista della Juventus che era libero dal 30 giugno, data della scadenza del suo contratto con i bianconeri, e che sa poco giorni si è accasato a parametro zero al Marsiglia. Rabiot, nel match perso dal Marsiglia per 1-0 contro lo Strasburgo (rete di Moreira al 40') è entrato in campo al 62' al posto di Ismael Koné, infortunatosi.