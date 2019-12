Torna in campo la Ligue 1 con due anticipi validi per la 17esima giornata. Apre alle 19 la sfida tra il Lille quarto e il Brest: partita importante per i padroni di casa, che con una vittoria potrebbero scavalcare il Bordeaux al terzo posto.



In serata, alle 20.45, la sfida tra Nimes e Lione, con gli ospiti che hanno vinto solo due delle ultime sette trasferte. Con un successo il Lione arriverebbe a quota 25 punti, ad un passo dalla zona Europa.