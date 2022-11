Si chiude quest'oggi la prima parte della stagione anche in Ligue 1, con sette partite in programma. Si parte subito con il Psg, che alle 13 ospita l'Auxerre per tornare a più cinque sul Lens. A seguire, match sulla carta comodo per il Lille che affronta in casa l'Angers, ultimo in classifica.



Sempre alle 15, altre tre partite in programma: Brest-Troyes, Nantes-Ajaccio (con importanti punti salvezza in palio) e Montpellier-Reims. Successivamente, in campo il Lorient, che proverà a reagire dopo le due sconfitte consecutive contro lo Strasburgo in trasferta. Chiude il programma la sfida tra Monaco e Marsiglia, entrambe al quarto posto a quota 29 punti.