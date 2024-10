L'intrigo Conceicao e la missione della Juventus: a Lipsia vuole regalarsi una notte da Champions

AFP via Getty Images

Altro che ingabbiati in un rigidissimo schema tattico: sapete qual è stata la parola più utilizzata dain conferenza stampa? Libertà. Ne ha parlato per, il mister. Lo ha detto pure per Dusan, aggiungendo che certi compiti comunque sono assegnati. E in generale è un concetto che si lega perfettamente a questa, e alla serata della Red Bull Arena: dovrà essere una squadra spensierata, quella di Thiago, ma allo stesso tempo dovrà dare una dimostrazione di forza, coerente con il suo passato.

Per dirla con una banalità: dopo Roma e Napoli, entrambe terminate per 0-0, la Juve ha un'altra occasione per sentirsi grande. E la grossa differenza rispetto alle altre due partite è che si trova nel bel mezzo del percorso, e non all'inizio. Le difficoltà potrebbero aver aiutato la squadra di Motta, in questo senso: se non trovi una luce in mezzo al buio, quantomeno ti adoperi più del solito per trovarla.

Non sarà banale neanche l'undici di Motta: in conferenza ha annunciato di aver deciso, e di averlo pure detto alla squadra. Cambiaso, arrossito, annuiva senza dare indicazioni. Sornione. Ma sarà diversa, questa formazione? E perché poi dovrebbe esserlo? Il dubbio che ci portiamo alla vigilia riguarda due ragazzi con la stessa fame e percorsi differenti.Per il resto, andrà molto probabilmente di certezze.