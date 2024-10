Getty Images

Lipsia-Juventus, la MOVIOLA LIVE: manca un rigore a Vlahovic

Seconda giornata di Champions League: la Juve è impegnata in casa del Lipsia. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi. Il direttore di gara è il francese Francois Letexier. Gli assistenti Mugnier e Rahmouni, il quarto uomo Stinat.



LIPSIA-JUVENTUS, LA MOVIOLA



36' - Vlahovic a terra dopo un contrasto in area, proteste dei bianconeri ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore: il serbo prende la palla, poi subisce un intervento con il piede a martello