Lipsia, Sesko è il nuovo vento che soffia sulla Champions League: il retroscena sulla clausola e cosa filtra sul futuro

Redazione Calciomercato

La bora (in sloveno burja) con le sue raffiche capovolge e porta via tutto quello che non è ben fissato.Travolgente come pochi, Benjamin si è regalato una doppietta da sogno mercoledì sera in Champions League contro la Juventus. Due gol che non serviti al Lipsia per portare dei punti in classifica- “La potenza è nulla senza controllo” recitava un celebre slogan pubblicitario della Pirelli. Sesko è un talento da 195 cm che si muove come una seconda punta.Può e deve migliorare la connessione con i compagni ma non dimentichiamo che ha appena 21 anni e tutta una carriera davanti.

- Rispetto a tantissimi coetanei Sesko ha già dimostrato di avere le idee molto chiare. Ogni passaggio viene valutato molto bene con la sua famiglia e i suoi agenti., si sta dimostrando vincente su tutta la linea:con la fiducia di tutto l’ambiente. E i risultati di questa prima parte di stagione gli stanno dando ragione.

da almeno tre anni ma ci sono pochi margini per prevedere un futuro in serie A, almeno nell’immediato. Per il nazionale sloveno c’è la Premier League: Arsenal, Liverpool e Chelsea sono già in fila pronte a ricoprire d’oro il Lipsia., che svariate big valutavano di pagare la scorsa estate, ma vengono inserite due opzioni d'addio anticipato:Di fatto, una "clausola-non-clausola" che gli consentirà (com'era successo con Haaland ai tempi del Borussia Dortmund) di essere padrone del proprio destino. La sensazione è che per meno dinon lascerà il club della Red Bull, una valutazione fuori portata per i club italiani. Sesko andava preso prima, ora è troppo tardi.