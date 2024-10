Liverpool, Slot e i problemi di Chiesa: "Ha trovato un calcio che va a un'altra intensità"

Più tribuna che campo: l'avventura dialnon decolla. I Reds divolano, sono al vertice in Premier League e anche in Champions League sono partiti forte, con due successi contro Milan e Bologna,Frenato da infortuni, Chiesa non riesce a raggiungere una condizione ottimale e questo sta condizionando pesantemente il suo inserimento in Inghilterra. Anche contro il Lipsia, terza giornata della fase campionato di Champions, è arrivata un'altra esclusione e il tecnico del Liverpool ha fornito nuovi aggiornamenti.

CHIESA SI E' PERSO A LIVERPOOL

- Parlando in conferenza stampa alla vigilia di Lipsia-Liverpool, Slot si è espresso così sulle difficoltà di Chiesa: "E' innegabilmente difficile per i giocatori quando hanno a che fare con gli infortuni. Soprattutto nell'immediato, è difficile valutare l'entità dell'infortunio, di solito pochi giorni forniscono una visione più chiara. Con Federico è piuttosto semplice, anche se certamente complesso"."Federico ha saltato l'intera preparazione pre-campionato e poi. Abbiamo appena incontrato due squadre italiane, quindi posso affermarlo con sicurezza ora. Questo rende difficile per lui fare il passo necessario per raggiungere i livelli di intensità del resto della squadra".

"E' difficile dire quando tornerà, ma deve essere una grande delusione per lui che sia continuamente costretto a entrare e uscire dalle sessioni di allenamento. Mi dispiace per lui, ma ha firmato un contratto a lungo termine, continuiamo a sperare che contribuirà in modo significativo una volta che sarà completamente in forma. Al momento, purtroppo per lui, non è disponibile".