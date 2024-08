Getty Images

Lo Sheffield Wednesday ai tifosi: "Se venite allo stadio con maglie non originali, vi cacciamo"

un' ora fa

Una linea durissima, quella intrapresa dalla Sheffield Wednesday, club di seconda divisione inglese, nei confronti delle maglie non originali, quelle cioè non messe in commercio direttamente dalla società.



Da questa stagione, infatti, questo tipo di abbigliamento non sarà gradito all'interno dell'impianto di casa, l'Hillsborough Stadium:



"Richiediamo rispettosamente ai tifosi di astenersi dall'indossare magliette false durante le partite casalinghe. Chiunque venga trovato a indossare una maglietta falsa all'interno di Hillsborough potrebbe essere invitato ad andarsene e le informazioni verrebbero trasmesse alle parti interessate. I prodotti contraffatti potrebbero avere un impatto diretto sui ricavi del club. Sebbene non possiamo impedire ai tifosi di indossare magliette contraffatte lontano da Hillsborough, chiediamo cortesemente che tali prodotti non vengano esposti all'interno dello stadio".