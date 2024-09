AFP via Getty Images

Luis Enrique scherza: "Dimezzarmi lo stipendio per non parlare più coi giornalisti? Firmerei subito"

"Se mi chiedete di rinunciare al 50% dello stipendio per non parlare più coi giornalisti, io lo faccio". L'ha detto, anche se non con un tono serio, Luis Enrique, allenatore del PSG, in conferenza stampa: "Mi diverto moltissimo con voi giornalisti) Mi diverto moltissimo a parlare con la stampa. Anzi, adoro parlare e parlo più che posso durante le conferenze stampa. Lo faccio anche in diverse lingue", ha spiegato poi.



EPPURE... - "Ma è stata una riflessione spontanea. Ed è vero. Se mi dai subito un pezzo di carta e mi dici, se non parlo più con la stampa e mi tolgono il 25% o mi dicono il 50%, lo firmo. Ma mi sembra che sarà impossibile. Perché i contratti dei club obbligano l’allenatore a parlare. Mi diverto Soprattutto quelli del dopo partita".