Lukaku: "A Napoli hai l'obbligo di dare il massimo. Ne ho parlato con Mertens. La mia storia con Conte..." VIDEO

36 minuti fa



Romelu Lukaku è l'acquisto tanto atteso dal Napoli. Dopo una lunga estate, finalmente nella giornata di ieri è stato annunciato ufficialmente dalla società partenopea. Il club ha pubblicato sui suoi social le immagini dell'arrivo in città, l'accoglienza dei tifosi, l'abbraccio con Conte e i primi passi al centro sportivo. In un video che racchiude anche le prime parole di Lukaku da nuovo calciatore del Napoli: "Non è facile quando sai che hai l'opportunità molto bella di essere in una squadra che vuole costruire qualcosa di importante, dove ti senti voluto".



CONTE - "La mia storia con Conte è iniziata tanti anni fa. Mi voleva da quando avevo 19 anni ma non avevamo mai lavorato insieme. Poi qualche anno fa abbiamo avuto l'opportunità di farlo e da lì penso mi abbia portato a un altro livello calcistico e mentale. Ho una bella foto con lui di quando abbiamo vinto lo scudetto, la cosa più bella del nostro percorso. Perché durante abbiamo avuto momenti belli, però alla fine come lui dice quando si festeggia è diverso, perché si scrive la storia".



I NAPOLETANI - "Si vede che i tifosi vivono per la squadra, questo ti dà uno stimolo molto importante. A Napoli hai l'obbligo di dare il massimo in ogni seduta d'allenamento, in palestra, dare il massimo per essere pronto al 100% la domenica o il sabato in campo".



MERTENS - "Ho parlato con un mio caro amico, Dries Mertens. Lui mi conosce molto molto bene e mi ha detto che la piazza di Napoli è fatta per me e allora sono pronto per viverla".