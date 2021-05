Un segnale forte e chiaro, che cambia gli scenari di mercato.portiere francese del Lille e della Francia di Deschamps. Una scelta necessaria, per battere la concorrenza di Tottenham e Borussia Dortmund, per evitare di arrivare a fine giugno senza avere certezze su chi sarà il titolare il prossimo anno. Da parte di Donnarumma e del suo entourage capitanato da Mino Raiola, infatti,, nemmeno dopo la qualificazione alla prossima Champions League, per questo Maldini e Massara hanno deciso di uscire da un limbo diventato pericoloso.Aspettare ancora sarebbe stato deleterio, avrebbe condizionato il prossimo mercato, che non possono fallire. Si sono tutelati, assicurandosi uno dei migliori portieri in circolazione, a costi ragionevoli. Donnarumma è sempre stata la prima scelta ma, a furia di tirarla, la corda si è rotta.La proposta di rinnovo era considerata ragionevole dal club, non dal portiere, cheSalvo colpi di scena che sarebbero clamorosi,il 22enne di Castellamare è la prima scelta per la porta bianconera. I prossimi giorni saranno decisivi per capirne di più. Ma un indizio è già arrivato: ora c'è Maignan, è finita l'era di Donnarumma al Milan.