Malore a Bove, Marotta: "Rinvio della partita decisione spontanea, siamo una comunità"

10 minuti fa



Beppe Marotta, presidente dell'Inter, a Sky Sport ha parlato di quanto successo in campo durante Fiorentina-Inter, con il malore capitato a Bove: "Ho parlato con Pradé poco fa, sono qui per esprimere la vicinanza dell'Inter e del mondo del calcio. Siamo una comunità, quando succedono situazioni del genere tutti i giocatori e l'arbitro sono coinvolti, è stata una decisione spontanea il rinvio della partita. Rinvii di altri match (Lecce-Juventus e Roma-Atalanta ndr)? Non abbiamo affrontato il tema, la concentrazione e i pensieri sono per Bove. Domani valuteremo quelle che sono le situazioni legate al recupero".