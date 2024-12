Getty Images

Manchester United: Zirkzee torna al gol dopo tre mesi e mezzo

Federico Zanon

8 minuti fa



Di nuovo a segno, dopo oltre tre mesi. Joshua Zirkzee ha trovato il gol numero due in stagione con la maglia del Manchester United, quello del 2-0 contro l'Everton. L'attaccante olandese, che non segnava con i Red Devils dalla prima giornata di Premier League, il 16 agosto 2024 contro il Fulham (ha realizzato la rete decisiva), è stato bravo a spingere in porta un assist perfetto di Bruno Fernandes, dopo un pallone recuperato dall'ex Atalanta Diallo, bravo a mettere pressione a Branthwaite.



L'ex attaccante del Bologna, quest'estate sbarcato a Old Trafford per 42,5 milioni di euro, resta un uomo mercato per gennaio, nonostante la scelta di Amorim di schierarlo titolare oggi. Su di lui c'è da tempo la Juventus, a caccia di un nuovo 9, con Thiago Motta che non vede l'ora di riabbracciarlo, ma il suo nome è finito sulla lista anche del Napoli, pronto a inserire nell'affare il cartellino di Osimhen, ora al Galatasaray.