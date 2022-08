In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato anche del campionato che sta per iniziare: "Milan, Inter e Juve sono davanti a tutte. Poi, Roma e Napoli. I rossoneri hanno dato segnali importanti durante l'estate: Leao e Tonali possono crescere ancora tanto, per loro deve essere la stagione decisiva. L'Inter ha sempre la stessa difesa, ed è tornato Lukaku che in Italia fa la differenza; se Gosens fa il Gosens, da quella parte Inzaghi non perde molto dopo l'addio di Perisic. Bastoni secondo me può diventare un grandissimo difensore, ma ora deve darci dentro e fare una stagione importante".