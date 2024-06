AFP via Getty Images

Mancini vince ancora e l'Arabia Saudita supera la seconda fase nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026

Redazione CM

7 minuti fa



Tre gol e tre punti per l'Arabia Saudita, che espugna il campo del Pakistan a Islamabad. Dopo la doppietta segnata da Feras Al Brikan nel primo tempo, nella ripressa Al Juwayr fissa il risultato sullo 0-3 finale.



La nazionale allenata dall'italiano Roberto Mancini supera così la seconda fase nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026 con un turno d'anticipo. Infatti l'Arabia Saudita è in testa alla classifica del gruppo G con 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio con 11 gol segnati e solo uno subito. Il prossimo martedì 11 giugno l'Arabia Saudita gioca in casa l'ultima giornata contro la Giordania.