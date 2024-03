Manfredi-Ferrero, nuova data per la cessione della Sampdoria: l'accordo non è in discussione

La giornata campale, quella del passaggio di mano definitivo dellada Massimoa Matteo, doveva essere ieri, presso il Tribunale di Milano, al cospetto del giudice Marconi. In effetti, le parti si sono presentate davanti al magistrato, ma senza apporre le sospirate firme. Niente chiusura ufficiale, quindi, ma l'accordo faticosamente raggiunto la settimana scorsa non è in discussione. L'intesa è stata raggiunta, e il Viperetta rinuncerà alle sue ultime quote (comunque ininfluenti) uscendo definitivamente di scena.Da entrambe le parti come detto secondo Il Secolo XIX filtra la massima. L'accordo non è in bilico, sarebbero stati gli stessi avvocati dei soggetti coinvolti, ossia Blucerchiati (con De Gennaro di Dla Piper per Manfredi) SSH e Trust Rosan, a chiedere il rinvio di una settimana per sistemare alcuni dettagli e tutta la documentazione dell'accordo. Il giudice Marconi, fondamentale nella sua opera di mediazione per portare le parti ad un accordo, ha quindi fissato una quarta udienza, che sarà quella 'tombale', per dopo Pasqua., quello sarà il giorno che estrometterà definitivamente Massimo Ferrero dalla vita della Sampdoria. L'accordo farà cadere tutti i ricorsi e le situazioni legali ancora in ballo, aprendo il campo agli investitori ventilati da tempo da Manfredi e dall'amministratore delegato nonché consigliere di amministrazione Raffaele Fiorella.