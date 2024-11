Marcelo, lite con l'allenatore al momento del cambio: "Lui non entra!"

Getty Images

Continua. L’ex terzino del Real Madrid, complici anche i problemi fisici, ha giocato appena sette partite da luglio a oggi nel campionato brasiliano. Avrebbe potuto scendere in campo nell’ultima giornata, è decisamente insolito.NIENTE CAMBIO - Al 90’, con la Fluminense che stava conducendo per 2-1 sul Gremio,Mentre, però, Marcelo stava per mettere piede in campo,E il motivo è tutt’altro che tattico.

Poco prima, infatti, mentre il tecnico gli stava dando le ultime indicazioni,Menezes non ha preso bene la reazione del terzino, spingendolo verso la panchina ed esclamando:Marcelo si è seduto nuovamente insieme ai compagni, assistendo da fuori, che ha portato anche all’espulsione difurioso per l’assegnazione del tiro dagli undici metri, tanto da aver mimato il gesto del furto.

Al termine della partita Menezes ha commentato così il mancato ingresso di Marcelo: “Stavo per metterlo in campo,. A quel punto ho deciso di inserire Kennedy sulla fascia, visto che è un giocatore molto potente e ci garantiva qualcosa in uscita. I nostri problemi non sono nati dal mancato ingresso di Marcelo. Sono le fasi concitate di una partita e non sono mai semplici., ma per difendere quando mancavano solo pochi minuti alla fine”.