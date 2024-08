Maripan e Walukiewicz in arrivo a Torino

AFP via Getty Images

Ilnelle prossime ore ufficializzerà gli acquisti di due nuovi difensori:. Entrambi i giocatori sono infatti attesi in giornata nel capoluogo piemontese. Il primo ad arrivare sarà il centrale cileno, che si trasferirà sotto la Mole con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni dal Monaco: già nel pomeriggio è atteso in Piemonte. In serata arriverà anche il centrale polacco, che verrà acquistato a titolo definitivo dall'Empoli per 5 milioni più 2 di bonus.

Entrambi svolgeranno poi le visite mediche di rito prima della firma sul contratto e potrebbero essere inseriti danell'elenco dei convocati per la trasferta di venerdì in casa del Venezia (nel caso di Maripan dipenderà anche da quando arriverà il transfer internazionale).Il mercato in entrato del Torino non dovrebbe comunque chiudersi con gli arrivi di Maripan e Walukiewicz: il dt Davide Vagnati è infatti alla ricerca di un altro centrale ma di piede mancino, un giocatore che possa quindi colmare il vuoto in rosa lasciato dalla partenza a parametro zero di Ricardo Rodriguez.