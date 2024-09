Marotta replica a Commisso: "L'Inter adempie a tutti i doveri imposti da Figc e Uefa"

L'risponde ancora ainterviene dopo le parole del numero uno della Fiorentina: "".Dopo la prima replica dell'amministratore delegato LEGGI QUI ), è arrivata anche quella del presidente nerazzurro, che ha parlato ai media presenti al Premio Nereo Rocco a Coverciano e si è soffermato anche su altri temi dall'Italia, alla Federazione fino appunto all'Inter.- "Sono fiducioso per questo gruppo, l'allenatore può portarli lontano. Ci vogliono pazienza e tempo per amalgamare un gruppo nuovo, ma esprimono una qualità di alto livello".

- "Che fine ha fatto? Tra poco sarà operativo, ma con uno spirito consultivo e non esecutivo, seguendo le linee guida della Federazione. Il nostro è solo un apporto di esperienza verso il movimento calcistico italiano: è giusto sentire la voce degli addetti ai lavori".- "La griglia delle interessate alla vittoria è la stessa da anni, ci aggiungerei l'Atalanta con autorevolezza: meritano un riconoscimento per quanto fatto e per la posizione acquisita in questi anni. Tra quelli c'è chi vincerà lo Scudetto".

LE PAROLE DI COMMISSO

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP

- "No. Ho tanto rispetto, ma l'Inter adempie a tutti i doveri e ai criteri finanziari ed economici che Figc e UEFA impongono di rispettare".