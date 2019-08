. L'argentino vorrebbe restare come è noto da tempo, la dirigenza ribadisce l'intenzione di non puntare su di lui condividendo la scelta con Antonio Conte. Per questo,, da non escludere. Un faccia a faccia previsto originariamente ieri anche col giocatore, rinviato ad oggi ma con gli stessi contenuti:Le speranze del giocatore - confermate anche pubblicamente da Wanda causando l'irritazione dei dirigenti - sono vane,. Anzi, continuano a trattare Alexis Sanchez senza escludere altre mosse d'attacco se dovesse salutare Maurito. Da parte sua,, uno scenario vincolato alle cessioni dei bianconeri. Ma può davvero succedere di tutto, l'Inter proverà a smuovere definitivamente l'ex capitano con un incontro duro e perentorio: Icardi è fuori, sempre di più. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com