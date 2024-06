Mazzarri beffato, al Persepolis ci va Garrido: i motivi della scelta

Getty Images

Walter Mazzarri resta senza panchina. L'ex allenatore del Napoli era vicino al Persepolis, potenza del calcio iraniano, che però si è affidato a un altro tecnico, Juan Carlos Garrido Fernandez. Sarà lui a prendere il posto di Osmar Loss. La squadra di Teheran, storica rivale dell'Esteghlal, ha vinto gli ultimi due titoli ma ha deciso di cambiare guida tecnica.Tanti gli allenatori contattati, anche quattro italiani tra questi () ma alla fine la scelta è caduta su. Classe 1969, si è seduto sulle panchine di Villarreal, Betis, prima di iniziare un lungo girovagare tra Marocco, Arabia Saudita, Egitto e Algeria.

Resta al palo quindi Walter, allontanato dallo scorso febbraio. Non si tratta della prima volta per il tecnico toscano che già qualche anno fa era vicinissimo alla panchina del: anche in quel caso però la trattativa sfumò e al suo posto fu scelto, capace di portaree compagni al quarto posto.