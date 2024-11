Mbangula titolare in Udinese-Juventus? Cosa filtra sulla formazione

AFP via Getty Images

Alla vigilia di Udiense-Juventus l’allenatore degli ospiti Thiago Motta è stato chiaro in conferenza stampa: “Vlahovic può riposare”. L’ha detto chiaramente, ci sta pensando. Per la trasferta di Udine in programma sabato 2 novembre alle 18 Motta sta valutando se dare un turno di riposo a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo finora ha giocato 10 partite su 10 in campionato e sempre da titolare, più altre tre in Champions partendo dal primo minuto: su 13 gare totali da inizio stagione ha segnato 8 gol.



LE PAROLE DI THIAGO MOTTA SU VLAHOVIC - Alla domanda sul possibile turno di riposo per Vlahovic Motta ha risposto così in conferenza stampa alla vigilia della partita: “Se può riposare? Può essere. Può essere una situazione da valutare. Devo dire che in questo momento della stagione, i giocatori non sono stanchi, stanno bene, è un momento in cui tutti dobbiamo dare qualcosa in più, fare meglio per affrontare già da subito la prossima partita". Se il serbo non dovesse scendere in campo dal primo minuto, quindi, si tratterebbe esclusivamente di una scelta tecnica: il tecnico sta già valutando alcune opzioni per scegliere chi lo sostituirebbe.

- Al posto di Vlahovic si sta facendo largo l’ipotesi. Un’ipotesi alla quale Motta sta pensando per non dare punti di riferimento all’avversario, idea nata a San Siro nel tentativo disperato - e poi riuscito - di rimontare la gara con l’Inter: Yildiz ha giocato più vicino alla porta, con Mbangula ad aprirgli gli spazi liberando l’area di rigore. Uno schema che a Milano ha funzionato e potrebbe essere riproposto anche a Udine, per buona pace di Vlahovic.