Mbappé: prima tripletta nel Real Madrid contro il Valladolid di Ronaldo, Ancelotti a +4 su Simeone

AFP via Getty Images

sulle spalle. L'attaccante francese mette a segno la sua, frenato sul pareggio in casa dal Villarreal (1-1). A meno 10 c'è il Barcellona, che domenica sera gioca in casa contro il Valencia.Mbappé sblocca il risultato al quarto d'ora su passaggio di Bellingham, raddoppia al 57' su passaggio di Rodrygo e cala il tris al 91' su rigore dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Mario Martin per poi lasciare il posto al giovane brasiliano Endrick, godendosi una meritata standing-ovation.

Arrivato nello scorso mercato estivo a parametro zero dal Paris Saint-Germain, alla sua prima stagione in Spagna finora Mbappé è già a quotaAdesso il calendario riserva altre tre trasferte alla squadra di Ancelotti: in Champions League a Brest, a Barcellona con l'Espanyol nella Liga e sul campo del Leganes in Copa del Rey. Poi c'è il derby al Bernabeu contro l'Atletico Madrid in campionato.