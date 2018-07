Non solo Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes continua nei suoi dialoghi italiani, questa volta però l'interlocutore non è la Juventus, ma l'Inter. Oggetto del discutere Di Maria e Joao Mario.



RITORNO IN INGHILTERRA - Il super agente lavora infatti da giorni per riportare Joao Mario in Inghilterra. Il centrocampista, dopo il prestito al West Ham, è un'idea sempre più concreta per il Wolverhampton. Il giocatore non vuole tornare in Italia, e l'Inter ha tutte le intenzioni di assecondare questa scelta. Dopo il no al prestito secco proposto dagli Hammers e il rifiuto del Tottenham di inserirlo nell'affare Dembelé, i Wolves si sono fatti sotto per il numero 10 del Portogallo. E, con la sapiente regia di Mendes, la trattativa potrebbe decollare. Un trasferimento che garantirebbe all'Inter entrate fresche che potrebbero poi essere reinvestite nei punti giusti, come ad esempio per l'esterno offensivo che Spalletti attende.



IDEA DI MARIA - Secondo quanto riferito da Tuttosport Jorge Mendes ha proposto Angel Di Maria all'Inter. L'esterno argentino, dopo essere stato accostato al Napoli, è la nuova tentazione del ds Ausilio per l'attacco nerazzurro. Una trattativa non semplice per costi, legata a doppio filo alla cessione di Joao Mario, buona per finanziarla se non del tutto almeno in parte. L'argentino, ormai ai margini del PSG, di sicuro accetterebbe di buon grado una nuova esperienza in Italia.