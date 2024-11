Mercato Serie A: le date della sessione di gennaio

AFP via Getty Images

Il countdown sta per finire, ancora poco più di un mese e sarà di nuovo calciomercato. La sessione invernale sta per riaprire il sipario:. Poco più di un mese per centrare gli obiettivi, cercare di accontentare gli allenatori e sistemare eventuali lacune nella rosa.- Probabilmente la Juventus sarà una delle squadre più attive nel mercato di gennaio. La priorità dei bianconeri è almeno un rinforzo in difesa, ma potrebbero essere anche due considerando che. Poi c'è il capitolo attacco, dove per ora Arek Milik non sta dando l'affidabilità che si sperava: il polacco era rimasto come vice Vlahovic ma non ha ancora mai giocato in questa stagione, così Giuntoli si sta già guardando intorno per cercare un'alternativa concreta al serbo.

- In casa Milan si stanno studiando alcuni profili a centrocampo.: un giocatore che possa dare il cambio a Fofana che finora le ha giocate tutte; considerando anche che nella seconda parte di stagione dovrebbe tornare Bennacer, ma bisognerà capire le condizioni dell'algerino, fuori da inizio stagione per un infortunio al gemello mediale del polpaccio destro.- L'Inter a gennaio proverà a sfoltire l'attacco, l'idea è quella di trovare una sistemazione a uno tra Arnautovic e Correa per rimanere con quattro punte (Lautaro, Thuram, Taremi e l'austriaco o l'ex Lazio)., se dovessero presentarsi occasioni alle condizioni e alle cifre considerate giuste. L'occhio di Marotta però è proriettato anche sul futuro, a caccia di nuovi acquisti a parametro zero come le operazioni Zielinski e Taremi chiuse a gennaio scorso e ufficializzate in estate.