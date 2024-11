Milan, Abraham: “Abbiamo giocatori che hanno vinto la Champions League, sappiamo cosa serve”

Tammy Abraham prenderà il posto di Alvaro Morata domani sera contro lo Slovan Bratislava in Champions League. L’attaccante inglese e’ intervenuto in conferenza di stampa.



Sulla titolarità di domani e sul suo stato di forma: "Sono contento di essere qua. Abbiamo una squadra buona e adesso voglio mostrare le mie qualità: ci aspettiamo una bella partita, dobbiamo essere sicuri di noi stessi dopo una vittoria bellissima contro il Real Madrid. Lavoriamo tanto e sono fiducioso"



Sei al 100%? C'è la percezione di essere forti nello spogliatoio? "Mi sento bene, sto tornando da un infortunio importante della scorsa stagione, cerco di lavorare tanto e voglio tornare come ero una volta. Sono contento di far parte di questa rosa e sono pronto a dare il 100% per la squadra. Vogliamo vincere. La Champions è molto importante e abbiamo giocatori che l'hanno vinta: sappiamo quello che ci vuole per vincerla"

"Penso che ogni partita sia importante: ho giocato titolare nel derby e anche nelle partite che non sono andate bene. Io gioco ogni volta come se fosse l'ultima partita. Sono molto entuasiasta per questa partita e dobbiamo avere fiducia""Ho giocato in questa competizione, ci sono tante squadre forti: non è mai facile. I tifosi saranno con loro e noi dobbiamo giocare la nostra partita e fare il nostro massimo: se facciamo così il risultato sarà positivo per noi. Mi aspetto una grande partita domani, due squadre forti e dure. Credo nella mia squadra e dobbiamo essere sicuri: quello che facciamo ogni giorno in allenamento, dobbiamo metterlo in campo"