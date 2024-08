Getty Images

Milan, accordo con Samardzic? La verità e cosa manca con l'Udinese

18 minuti fa



Lazar Samardzic, 23enne in forza all'Udinese, è tra gli obiettivi per il centrocampo del Milan. Tuttosport indica come il calciatore della squadra friulana possa essere un possibile rinforzo per i rossoneri. Il quotidiano sottolinea che il centrocampista piace moltissimo a Paulo Fonseca.



La dirigenza meneghina è al lavoro, tanto che ci sarebbe già l'accordo con il papà-agente del giocatore e lo stesso Lazar sarebbe disposto a trasferirsi in rossonero. L'ostacolo è rappresentato dall'Udinese che, secondo le stime, chiede almeno 20 milioni di euro per la cessione del serbo, esclusi i bonus.