Milan, Cardinale: "Vincere in un derby è stato speciale. Ora rivendicate il posto che ci spetta ai vertici della Serie A"

non era presente con la sua squadra in quel di Riyad, ma la vittoria della della Supercoppa Italiana delconquistata in rimonta per 3-2 nella finalissima contro l'Inter e che è valso il primo titolo vinto ufficialmente con la sua gestione ha spinto il patron rossonero a far recapitare alla squadra, tramite il suo Senior Advisor, Zlatan Ibrahimovic, un messaggio di complimenti e vicinanza ai giocatori e al nuovo allenatore Sergio Conceiçao.Cardinale nel suo breve messaggio ha sottolineato la bellezza di vincere questa coppa in un derby contro l'Inter:

Inevitabile anche tornare a parlare dei prossimi impegni in campionato con la necessità di tornare subito competitivi per la rincorsa a un posto Champions: