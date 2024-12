Milan: c'è lesione per Loftus Cheek, sospiro di sollievo per Morata. L'esito degli esami e i tempi di recupero

AFP via Getty Images

Non c'è soltanto lo sfogo a mezzo stampa di Paulo Fonseca, il quale ha attaccato direttamente una parte della sua squadra, a tenere in apprensione i tifosi del Milan. Nel corso della partita di Champions League contro la Stella Rossa, poi vinta in extremis per 2-1 con gol di Abraham, si sono infatti fermati per infortunio due elementi importanti della rosa a disposizione del portoghese. Prima Ruben Loftus Cheek e poi Alvaro Morata, nel corso del primo tempo, hanno infatti chiesto il cambio e hanno lasciato il campo del Meazza per un problema alla coscia. Entrambi si sono sottoposti oggi agli esami strumentali di rito e l'esito ha dato notizie contrastanti per i due giocatori.

Un piccolo sospiro di sollievo è arrivato per la punta spagnola che ha accusato un problema agli adduttori della coscia. I test medici hanno escluso lesioni, maFin dall'inizio è invece sembrato più serio l'infortunio ai flessori occorso a. Il centrocampista si era accasciato a terra molto deluso e dolorante e nel momento del cambio si è tolto la maglia quasi frustrato per l'ennesimo stop. E gli esami hanno poi confermato la presenza diPer la punta spagnola lo stop sarà quindi relativamente breve. Molto dipenderà dalle sue sensazione e da quanto Fonseca vorrà rischiarlo.L'inglese, invece, dovrà mettere nel mirino la sfida contro la Roma in programma il 29 dicembre, ma è più probabile che possa rientrare direttamente per la Supercoppa Italiana che si disputerà a Riyad e con la semifinale contro la Juventus in programma il 3 gennaio 2025.