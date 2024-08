Milan, c'è un'offerta ufficiale per Ballo-Touré: si muove il Saint-Etienne

NurPhoto via Getty Images

, terzino sinistro senegalese (ma di origini francesi, essendo nato a Conflans-Sainte-Honorine, comune transalpino situato nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell'Île-de-France) classe 1997, in uscita dal Milan.– dal senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, passando per l’amministratore delegato Giorgio Furlani, per il direttore tecnico e capo dell’area scouting Geoffrey Moncada e per il direttore sportivo Antonio D’Ottavio -:

Nella conferenza stampa di presentazione, Ibrahimovic aveva chiarito la posizione dell'originario francese, affermando che si sarebbe allenato, a proposito di futuro, con la formazione Under 23 che, a breve, comincerà il suo primo storico campionato di Serie C nel Girone B, dopo aver già debuttato e vinto in Coppa Italia Serie C (3-0 al Lecco). Così non è stato,, ma il senegalese ha chiuso a ogni possibile proposta sino a ora giunta sul tavolo e sui taccuini dei dirigenti rossoneri:, attendendo qualche offerta dall’Inghilterra, magari da Leeds o Watford in Championship.

Proposte concrete non ne sono arrivate da Oltremanica, mentre, come raccontato da Calciomercato.com. I rossoneri sono in fase di valutazione, ma, visto che il classe ‘97 è fuori rosa, è probabile che accetti di buon grado l’offerta transalpina.(considerando l'ammortamento e dato che ha uno stipendio di un milione di euro netti, al lordo 1,31, secondo i dati a disposizione di Calcio&Finanza).