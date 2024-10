Getty Images

Milan-Club Brugge, la MOVIOLA LIVE: VAR e rosso a Onyedika, ecco perché Zwayer aveva fischiato fallo a Reijnders

Redazione CM

19 minuti fa



Milan-Club Brugge è una gara valevole per la terza giornata di Champions League. A San Siro, la sfida sarà diretta dal fischietto tedesco Felix Zwayer. Accanto a lui ci saranno i due assistenti Kampter e Dietz, il quarto uomo Badtubner e la coppia Dingert – Storks al VAR.



Calciomercato.com racconta in tempo reale i principali episodi da moviola.



36’ - Rimangono a terra Onyedika e Reijnders, dopo un duro contrasto di gioco con il giocatore belga che arriva in ritardo e calpesta la caviglia dell’olandese. Zwayer, inizialmente, assegna una punizione in favore del Club Brugge, ma il check del VAR richiama il direttore di gara all’on field review per un possibile cartellino rosso nei confronti di Onyedika. Espulsione comminata al termine della revisione