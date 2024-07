Milan, Colombo va all'Empoli: i dettagli dell'operazione

Getty Images

I due gol al Manchester City in amichevole sono stati il miglior modo di dire 'arrivederci':Il centravanti classe 2002 si prepara a una nuova avventura lontano dai colori rossoneri, dopo quelle a Lecce e Monza delle due passati stagioni saranno ora i toscani a consentire al giovane di Vimercate di trovare spazio in Serie A.Colombo ha lasciato gli Stati Uniti, dove invece restano i rossoneri agli ordini di Paulo Fonseca per i prossimi impegni contro Real Madrid e Barcellona nel Soccer Champions Tour, per fare ritorno in Italia e completare il trasferimento all'Empoli, dove si allenerà agli ordini di Roberto D'Aversa.

- Milan ed Empoli hanno raggiunto l'accordo per Colombo sulla base di un, con cui l'attaccante ha un contratto fino al 30 giugno 2028.