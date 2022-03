Il Milan esce dal primo round della semifinale di coppa Italia con la consapevolezza di aver messo in campo una prestazione gagliarda e lasciato sul campo ogni singola goccia di sudore. Ai punti i rossoneri si sono fatti preferite all’Inter ma nel calcio conta fare gol e questa sera i ragazzi di Pioli non ci sono riusciti. È mancata qualità nelle conclusione a rete anche da chi, come Leao, sembrava nella serata giusta per determinare.



RIECCO TOMORI - Il Diavolo può vedere il bicchiere mezzo pieno. Non aver subito gol nella gara di andata permette di giocare su due risultati su tre. La notizia più bella di serata è la prestazione di Fikayo Tomori che ha esaltato il tifo di fede rossonera con una serie di interventi prodigiosi. Il difensore inglese ha annullato Lautaro con una facilità disarmante e ridato smalto e sicurezza a una fase difensiva che sembrava essere diventata il tallone d’Achille della squadra in questo avvio di 2022.



ROMAGNOLI KO - Felicità a metà per colpa dell’infortunio subito da Romagnoli, costretto a chiedere il cambio al 25’ del primo tempo per un risentimento all’adduttore. Kalulu ha mostrato la solita sicurezza ma ora la coperta è coperta considerando il solo Gabbia come alternativa.