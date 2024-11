Milan, cosa serve per non sprecare l’impresa del Bernabeu

Redazione Calciomercato

Dal “qui e ora” che fa celebrare l’impresa dela “Milan Futuro”, è tutto un attimo. Il futuro è adesso, va oltre il marchio della seconda squadra e investe la prima con la grande curiosità di capire se la frase, realistica quanto coraggiosa di Fonseca,troverà riscontro sul campo. Per leggere il futuro rossonero ci vengono in soccorso due parole straniere. La prima è l’inglese, in parte “un falso amico” come dicono i linguisti. Ovvero: è (un po’) diversa da ciò che sembra. Perchéle caratteristiche che più sono mancate ale che marcano“Giocatori discontinui, squadra discontinua” ricorda spesso Arrigo Sacchi e qui sta la chiave:, più di tutti, riuscirà a garantire la continuità che finora gli è clamorosamente mancata? Saprà essere piuma, come nella volata del 3-1 di Reijnders, ma anche ferro, come Samuelnell’Inter del Triplete e Marionella Juventus finalista di Champions 2017? Non è solo un tema di sacrificio o disponibilità ma anche, soprattutto, di: essere leader con l’esempio, come sanno i grandi manager, è importante più che esserlo a parole.

Eccolo, l’altro termine straniero che definirà il futuro del Milan:. A Fonseca piace e lo infila in ogni conferenza stampa. In Portogallo si usa tanto e il senso èIl gioco, certo, ma anche i compagni e il gruppo. A questo Milan finora è mancato uneclatante alla, guerriero alla, silenzioso alla, finanche elegante alla. E se un trascinatore c’è stato, oltre acon le sue prodezze, lo si può individuare in Alvaro: proprio lui, spesso accusato di essere stato tenero in passato, oggi responsabilizzato dalla fascia di capitano della Spagna e dal ruolo centrale al Milan. Un “capitano ombra” che ha, appunto, guidato i suoi con l’esempio. La sua assenza forzata a Cagliari chiamerà a uno sforzo supplementare di leadership anche, che ha sulla coscienza il ko col Napoli più di Maignan e degli attaccanti imprecisi. Il rinvio della partita di Bologna lo ha punito pera fine partita a Firenze per proteste inutili.

nella migliore delle ipotesi, in caso di vittoria a Cagliari, andrà alla sosta a, con una gara da recuperare tutt’altro che scontata. In Europa, invece, è l’unica italiana ad aver affrontato quattro squadre che stazionano tutte in zona ottavi o playoff. E invece le prossime tre avversarie () al momento sarebbero eliminate. Con 15 punti i playoff sono certi e aggiungendone almeno uno contro la Dinamo Zagabria all’ultima giornata,Questa è la strada per un futuro intrigante, che risparmierebbe un altro viaggio e tensioni con le due partite dia febbraio. Che arriverà dopo un gennaio tremendo tra Supercoppa Italiana in Arabia (semifinale il 3 gennaio contro la Juve, eventuale finale il 6), recupero annesso di Serie A e due turni del girone di Champions a fine mese.