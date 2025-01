Milan, da Pavlovic a Chukwueze: il punto sulle uscite per il colpo Gimenez

L’obiettivo è ambizioso per il mercato di gennaio ma il Milan intende provarci in tutti i modi. Santiago Gimenez vuole il club rossonero e il club rossonero vuole Santiago Gimenez, ora è necessario costruire le condizioni per un colpo da 35/40 milioni. L’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, è in pressing sul Feyenoord per aprire a una cessione in questa sessione di mercato, mentre Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada lavorano sul mercato in uscita, che ad oggi vede soprattutto Emerson Royal prossimo ai saluti. Come confermano i costanti contatti col Galatasaray.

PAVLOVIC RESTA IN USCITA - E’ sfumata la trattativa con il Fenerbahçe ma non la speranza del Milan di trovare un acquirente per Strahinja Pavlovic. La sensazione è quella di un giocatore che il club ritiene con un potenziale economico importante, almeno da 20 milioni, ma con delle difficoltà evidenti ad adattarsi all’idea di calcio di Fonseca prima e Sergio Conceiçao poi. Qualche interesse c’è ancora in Germania e Premier League ma l’addio del nazionale serbo non è scontato, tutt’altro.

RISCHIO TAGLIO - Noah Okafor e Luka Jovic restano i giocatori con meno probabilità di riscattare le loro posizioni con la maglia del Milan. Per il primo il club rossonero spera in un’offerta a titolo definitivo dal Bournemouth e sonda il mercato tedesco, per il secondo c’è una trattativa in corso con il Monza. Il serbo dovrà sciogliere le riserve sull’opzione brianzola.

CESSIONI DIFFICILI - Decisamente più complicate le cessioni di due giocatori che hanno deluso ampiamente le aspettative come Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek: fin qui sono arrivare solo proposte in prestito ma il Milan apre solo a cessioni a titolo definitivo.