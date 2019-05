Dodici gol stagionali, dieci di questi in Premier League. L'ultimo nel weekend, nella sconfitta del Watford, in casa contro il West Ham. Numeri che possono migliorare, perchè mentre buona parte delle squadre inglesi sono già in vacanza, Deulofeu giocherà con gli Hornets l'ultimo impegno stagionale, sabato prossimo, a Wembley contro il Manchester City, match che vale la 138esima FA Cup. Una competizione che Gerard​ da Riudarenes conosce molto bene, una sua magnifica doppietta, in semifinale al Wolverhampton, ha permesso al club del nord di Londra di tornare a giocare l'ultimo atto della prestigiosa Coppa d'Inghilterra, a 25 anni dall'ultima volta.



PIACE, MA... - Deulofeu ha voglia di lasciare il segno, poi penserà al futuro. Che salvo sorprese sarà lontano da Vicarage Road. Con la famiglia Pozzo, proprietaria del club, c'è un gentleman's agreement, in caso di buona offerta verrà lasciato partire. La base d'asta è la stessa di gennaio, 40 milioni di euro, ecco perché secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Milan per il momento ha preso tempo. Non lo considera più una prima scelta, a quella cifra, secondo Leonardo, si possono puntare profili migliori. Insomma, Deulofeu piace ed è sulla lista, ma i rossoneri non sono disposti a fare follie, soprattutto senza Champions League.