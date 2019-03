Ripartirà l'assalto, è solo una questione di tempo. Il, dopo esserlo stato, per qualche giorno, a gennaio. Nell'ultima finestra di mercato Leonardo ha avuto le mani legate, ha provato a prenderlo in prestito ma il Watford ha fatto muro, lo scenario è destinato a cambiare nelle prossime settimane.perché dall'Europa potrebbe arrivare l'aiuto economico necessario per mantenere un equilibrio finanziario.E' solo una questione di tempo, più o meno un mese.dopo aver affrontato Sampdoria, Udinese, Juventus, Lazio e Parma, un paio di settimane prima il Watford capirà se la sua stagione avrà un ultimo squillo, con la finale di FA Cup, a 35 anni dall'ultima volta. Gli Hornets hanno avuto la meglio del Palace nei quarti di finale grazie a una grande gara di Deulo e il prossimo 7 aprile, contro il Wolverhampton, giocheranno per conquistare l'ultimo atto contro Manchester City o Brighton. Con la salvezza già conquistata, in caso di sconfitta il Watford non avrebbe altri obiettivi e potrebbe già pianificare la prossima stagione. Senza l'attaccante catalano ai nastri di partenza.Deulofeu ha un contratto in scadenza nel 2023 ma ha già fatto sapere al club della famiglia Pozzo che intende cambiare aria. considera il Milan casa sua , non a caso in queste settimaneper ribadire le sue priorità. L'ostacolo principale è rappresentato dal prezzo, 30 milioni di euro, la volontà di Deulo potrebbe agevolare l'affare.