n. Semeglio non è riuscito a fare. Una sconfitta meritata ma che servirà nel percorso di crescita di capitan Zeroli e compagni.- Bonera schiera la formazione tipo con Bartesaghi confermato al centro della difesa in coppia con Minotti e Chaka Traorè preferito di nuovo a Sia dopo l’ottima prestazione offerta nell’ultima uscita in coppa Italia di serie C contro il Novara. In attacco c’è un Camarda reduce da una settimana speciale con la prima doppietta tra i professionisti. L’inizio della gara vede il MilanFuturo cercare di prendere il pallino del gioco con Jiménez che prova a sfondare lungo la propria corsia di pertinenza. Il terzino spagnolo è sicuramente quello che subisce meno il divario fisico con i padroni di casa e, talvolta, va a discutere muso e muso con gli avverarsi che cercano di far valere la propria esperienza anche con qualche entrataccia di troppo. L’Entella subisce per 40 minuti abbondanti le trame degli avversari prima di fare le prove generali con il gol in due occasioni: al 42’ Casarotto non riesce fare centro con la porta sguarnita dopo un’uscita sbagliata di Nava e al 45’ Bartesaghi salva sulla linea su un altro errore del portiere rossonero. Il gol vittoria della Virtus arriva al 54’ con Corbari che risolve una mischia in area di rigore. Bonera prova a mischiare la carta sostituendo uno spento Liberali e Traorè, dentro Sia e Alesi. La partita non riesce a cambiare spartito con il Milan Futuro che prova a fare la partita ma è l’Entella a creare più pericoli da gol. A nulla serve l’esordio nel finale dell’ex Inter Samuele Longo, il Milan Futuro perde all’esordio nel campionato di Lega Pro girone B.

I riflettori erano puntati, principalmente, suAl di là di qualche errore individuale e un paio di sbandate difensive,senza però sfigurare nel complesso. Uno stop che può servire per capire cosa migliorare e su cosa insistere.