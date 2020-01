Berglind Bjorg Thorvaldsdottir, nuovo attaccante del Milan femminile, autore di una doppietta nel 3-2 in rimonta contro la Roma, parla a Milan Tv: "Mi sento molto bene, è stato uno sforzo di squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro, non abbiamo mai mollato ed è grazie questo che abbiamo vinto. Sono molto contenta di giocare per il Milan, mi sento bene e non vedo l'ora di giocare questo girone di ritorno. Mi trovo molto bene con le mie compagne di squadra e con tutte le persone del club, gli allenatori sono fantastici e sono veramente contenta di essere qui".