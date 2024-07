Getty

Milan, Florenzi rischia la stagione: cosa manca per chiudere Emerson Royal

28 minuti fa



Il Milan sta preparando un’offerta che arrivi ai 15 più bonus, come da richiesta del Tottenham, per Emerson Royal: gli ultimi colloqui sono stati importanti per avvicinare sempre di più le parti e ora c’è fiducia e ottimismo per chiudere l’affare, come svelato da Calciomercato.com. Nelle prossime ore si limeranno gli ultimi dettagli legati al valore dei bonus, ma il brasiliano non è mai stato così vicino all'approdo in Italia.



Un acquisto che va a soddisfare una richiesta specifica di Fonseca e che nelle ultime ore è diventata una necessità: gli esami di Florenzi, infortunatosi contro il Manchester City, hanno evidenziato lesioni al legamento e al menisco del ginocchio che richiederanno un'operazione (il rischio che la sua stagione sia terminata ancor prima di cominciare è elevato). Anche per questo c'è stata una forte accelerata.